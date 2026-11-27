Kocaeli'de yedek parça ilanlarıyla yürütülen soruşturma

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sahte araç yedek parça, lastik ve jant ilanları üzerinden yaklaşık 13 milyon 855 bin 16 lira tutarında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve yakalamalar:

Emniyetin belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda şüphelilerin dijital faaliyetlerini ortaya koyacak materyaller ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 40 cep telefonu ve 4 bilgisayar bulundu. Elde edilen cihazlar ve kayıtlar delil olarak incelenmek üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Mağdur yöntemleri ve soruşturmanın seyri:

Soruşturmaya göre şüpheliler, internet üzerindeki sahte ilanlarla yedek parça, lastik ve jant satışı vaadiyle ödeme aldı ancak ürün teslim etmedi. Olaylarla ilgili detaylı inceleme ve bilirkişi değerlendirmeleri devam ediyor. Gözaltındaki şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

KOCAELİ’DE SAHTE ARAÇ YEDEK PARÇASI VE LASTİK, JANT İLANLARIYLA YAKLAŞIK 13 MİLYON 855 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI BELİRLENEN 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI.