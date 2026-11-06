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Sahte kadın profiliyle kurulan tuzak: aşk vaadiyle 5 kişi gasp edildi

Adana'da sahte kadın profiliyle tuzak kuran zanlılar, aşk vaadiyle 5 kişiyi metruk binalara çekip bıçak zoruyla soydu; 6 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte kadın profiliyle kurulan tuzak: aşk vaadiyle 5 kişi gasp edildi

olayın seyrine genel bakış:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada oluşturulan sahte kadın profilleri aracılığıyla hedeflerine ulaşan şüphelilerin 5 kişiyi tuzağa düşürerek gasp ettiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Polis çalışmasında zanlıların buluşma bahanesiyle mağdurları belirledikleri adreslere çağırdığı ve ardından hareket geçtikleri belirlendi.

suç yöntemi ve mağdurlar:

İncelemede, zanlıların buluşmaya gelenlerin önünü kesip bıçak zoruyla etkisiz hale getirdiği, daha sonra mağdurları Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk bina veya boş arazilere götürdüğü tespit edildi. Bu alanlarda mağdurların zorla soyulduğu, uygunsuz görüntülerinin çekildiği ve cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi eşyalarının gasp edildiği bildirildi. Olayda toplam 5 mağdur olduğu kaydedildi.

yakalama, ifade ve adli süreç:

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü teknik ve saha çalışması sonucu olayları gerçekleştirdiği belirlenen zanlıların A.E. (25), B.B. (18), S.Ö. (27), S.İ. (23), F.B. (18) ve A.B. (16) olduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen şafak operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde zanlıların suçlamaları reddettiği, "Yolda tartıştık, kavga ettik. Öçümüzü almak için videoları çektik. Kesinlikle kimsenin eşyasını çalmadık" şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

olayın taşıdığı anlam:

Bu vakâ, sosyal medya üzerinden kurulan sahte profillerle gerçekleştirilen yöntemlerin nasıl fiziksel saldırı ve gasp eylemlerine dönüştüğünü ortaya koydu. Olayda kullanılan taktikler, mağdurların fiziksel olarak izole edildiği metruk alanların tercih edildiğini gösterirken soruşturma süreciyle birlikte şüphelilerin yakalanıp tutuklanması sağlandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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