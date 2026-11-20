Olayın kısa özeti:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kendilerini jandarma istihbarat personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan toplam 6 şüpheli yakalandı. Operasyon, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütüldü.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturmada, şüpheliler tarafından bir dernek kurulduğu ve derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş. başta olmak üzere bazı kişilerin kendilerini 'Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli' olarak tanıttıkları tespit edildi. İncelemede, derneğe üye olanlara sahte MİT kimlikleri verildiği, vatandaşlara silah ve kimlik temin etme vaadinde bulunulduğu ve adliyedeki işlerini halletme vaadiyle menfaat sağlandığı belirlendi.

Mali inceleme ve yasal süreç:

Derneğin resmi bir banka hesap numarasının bulunmamasına rağmen, para toplama işlemlerinin 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yatırılacağı' gerekçesiyle farklı miktarlarda yapıldığı belirlendi. MASAK raporları üzerinde yapılan incelemede, şüphelilerin 2026 yılı içinde toplam 1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve bu tutarları dernek amacı dışında kullandıkları saptandı.

Operasyonda dernek başkanı D.Ş. ile kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ve E.Y. ile birlikte K.A., A.A. ve M.D. isimli şüpheliler yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden beşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla sürdürüleceği vurgulandı.

Kendilerini jandarma ve MİT personeli olarak tanıtan 6 şüpheli yakalandı