Saimbeyli'de Çeralan köyünü beyaza bürüten mevsimin ilk karı

Kar yağışı gece etkili oldu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.
İlçeye bağlı Çeralan köyünde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, kısa sürede alanları beyaza bürüdü.
Köyde oluşan görüntüler:
Kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı; Çeralan köyünde mevsimin ilk karıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Yağışın ardından köydeki ağaçlar ve açık alanlarda beyaz örtü oluştu, sakinlerde kış hazırlıklarının başladığı hissedildi.
ADANA'NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
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