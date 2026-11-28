Sakarya'da kaçak kadınların çalıştırıldığı eğlence ağına operasyon

Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların maddi kazanç sağlamak amacıyla zorla çalıştırıldığı belirlendi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü ve kolluk güçleri çok sayıda adreste arama yaptı.

Operasyonun kapsamı:

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde toplam 13 eğlence işletmesinde inceleme gerçekleştirdi. Bu işletmelerin 12'si polis, 1'i jandarma sorumluluk bölgesindeydi. Yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınların konsomatris veya oryantal olarak zorla çalıştırıldığı ve müşterilerle cinsel ilişkiye girmeleri yönünde baskıya maruz bırakıldığı tespit edildi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 iş yeri, 1 pansiyon ve 6 konutta adli arama; ayrıca 11 iş yerinde önleme araması yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, balistik yelek, 5 Özbekistan somu banknot, 4 cep telefonu ve 5 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İşletmelerde tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadından 6'sının vize süresini ihlal ettiği belirlenmiş olup, bu kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

KARASU İLÇESİNDE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNİN MÜŞTEREK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, EĞLENCE MEKANLARINDA YABANCI UYRUKLU KADINLARI ZORLA ÇALIŞTIRARAK FUHŞA ZORLADIKLARI TESPİT EDİLEN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.