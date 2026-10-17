Sakarya'nın taşıdığı çamur Karadeniz'de maviyle kahverenginin hattını çizdi

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından, yükselen debiyle birlikte Sakarya Nehri denize çamurlu sular taşıdı. Nehrin denize döküldüğü bölgede Karadeniz'in mavi tonlarıyla çamurun kahverengisi arasında belirgin bir çizgi oluştu.

yağışın etkisi:

Şehirdeki yoğun yağışlar nehrin debisini artırdı ve beraberinde birikmiş sedimentleri sürükledi. Ortaya çıkan çamurlu su kütlesi, nehrin ağzında deniz suyuyla karışmadan önce açıkça seçilebilir bir renk farkı yarattı.

havadan görüntüler:

Olay, havadan çekilen görüntülere yansıdı; fotoğraflarda denizin mavi tonları ile nehirden gelen kahverengi su arasında net bir sınır görünüyordu. Bu görüntüler, taşınan malzemenin yoğunluğunu ve kıyıdaki dağılımın ilk aşamasını gözler önüne serdi.

kıyı gözlemleri:

Kıyı hattında meydana gelen bu renk farklılığı, denizdeki karışma sürecinin henüz başladığını gösteriyor. Sahil görünümündeki değişim, bölgedeki suyun görünür özelliklerini kısa vadede etkiledi; fotoğraf ve videolarda kontrastın belirgin olduğu kaydedildi.

Sakarya Nehri, taşıdığı çamur ve sularla Karadeniz’in rengini değiştirdi