Samsun Büyükşehir Belediyesi "Gönülden Gönüle" buluşması Havza'da gerçekleşti:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle" ilçe buluşmaları kapsamında yazar ve aile danışmanı Saliha Erdim, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Salonun tamamen dolduğu etkinlikte Erdim, aile içi iletişim, dijital bağımlılık ve çocuk yetiştirme konularında değerlendirmeler yaptı.

Aile içi iletişimde temel öğeler:

Erdim, aile bağlarının güçlendirilmesinde sevgi, saygı, karşılıklı anlayış ve sağlıklı iletişimin temel olduğunu vurguladı. Ailede huzurlu bir ortam oluşturmak için bireylerin birbirini anlaması, dinlemesi ve değer vermesinin gerektiğini belirtti. Konuşmasında, sorun çözümünde empati kurmanın ve önyargılardan uzak durmanın önemine özel bir yer ayırdı.

Anne-baba ile çocuklar arasındaki iletişimin çocuğun kişilik ve gelişim süreçlerinde belirleyici olduğunu ifade eden Erdim, aile ortamında kullanılan dil ve sergilenen davranışların günlük hayatta sevgi ve saygının somut görünümü olduğunu dile getirdi. Katılımcılara karşılıklı dinlemenin pratik yollarına dair öneriler sundu.

Dijital bağımlılık ve ebeveyn rolü:

Programda dijital bağımlılık konusu da ele alındı; Erdim, teknolojinin aile içi iletişimi zayıflatmaması için bilinçli kullanım önerileri paylaştı. Ebeveynlerin çocuklarla kurduğu bağın, ekran zamanını düzenleme ve ortak etkinliklerle güçlendirilebileceğine dikkat çekti.

Söyleşiye özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği, katılımcıların kendi yaşamlarından örnekler paylaştığı belirtildi. Etkinlik, Havza Belediye Meclis Üyesi Ümran Uğurlu'nun Erdim'e çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

YAZAR VE AİLE DANIŞMANI SALİHA ERDİM, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "GÖNÜLDEN GÖNÜLE" İLÇE BULUŞMALARI KAPSAMINDA HAVZA'DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ