Salihli'de KPSS öncesi koordinasyon vurgusu: huzur ve güvene odaklanıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ÖSYM tarafından 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ön Lisans sınavının huzur ve güven ortamında tamamlanması amacıyla Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı, sınav sürecinin kesintisiz ve düzenli işlemesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda, sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıda, sınavın sorunsuz şekilde yürütülmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Koordinasyon ve uygulama adımları:

Görüşmelerde sınav merkezlerinin güvenliği, sınav giriş-çıkış düzenlemeleri, iletişim kanallarının işletilmesi ve olası aksaklıklara yönelik hazırlıkların öncelikli olduğu vurgulandı. Kurumlar arası görev dağılımı ve iletişimin sınav sürecinde etkin işlemesi için planlamalar yapıldığı belirtildi.

Kaymakam Güldoğan, 4 Ekim Pazar günü yapılacak sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. Toplantı sonucunda alınan kararların uygulanmasıyla sınav günü sürecinin plansız aksamalardan uzak tutulacağı kaydedildi.

Yetkililer, adaylara sınav günü duyurularının zamanında yapılacağını ve sınav merkezlerine ulaşım ile ilgili bilgilendirmenin takip edileceğini belirtti. Alınan hazırlıkların, sınavın adil ve düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, ÖSYM TARAFINDAN 4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2026-KPSS ÖN LİSANS SINAVININ HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA TAMAMLANMASI AMACIYLA SINAV KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ.