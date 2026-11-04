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Salihli'de kurumlar el ele: afet hazırlıkları ve müdahale planları masaya yatırıldı

Salihli'de İl Risk Afet Planı kapsamında afet riskleri, önlemler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı; Kaymakam Ali Güldoğan AFAD konteynerini inceledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Salihli'de kurumlar el ele: afet hazırlıkları ve müdahale planları masaya yatırıldı

İl Risk Afet Planı çerçevesinde hazırlıklar gözden geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği İl Risk Afet Planlama Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren eylemler ile bugüne kadar yürütülen çalışmalar ele alındı ve öncelikli risk alanları gündeme taşındı.

plan ve eylemler:

İl Risk Afet Planı (İRAP) kapsamında toplantıya katılan kurum temsilcileri, olası afet senaryolarına yönelik alınması gereken tedbirleri ve yürütülen hazırlık faaliyetlerini değerlendirdi. Değerlendirmelerde, afet risklerinin erken tespiti, zarar azaltma önlemleri ve kaynak yönetimi gibi temel başlıklar ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar tartışıldı.

kapsamlı yerinde inceleme:

Toplantının ardından Kaymakam Ali Güldoğan, Şahin Şen Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan AFAD Acil Durum Konteynerinde incelemelerde bulundu. Konteynerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güldoğan, afetlere hazırlık kapsamında yapılan yerinde çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine işaret ederek, afet durumlarında etkin ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Toplantıda ele alınan hususlar doğrultusunda, ilçenin hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar planlandı ve sorumluluk paylaşımı netleştirildi.

Salihli'deki bu değerlendirme, yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve müdahale etkinliğinin artırılması hedefine hizmet edecek tedbirlerin uygulanmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor. Yetkililer, İRAP kapsamında belirlenen eylemlerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların temini için koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE AFETLERE KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ İL RİSK AFET...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE AFETLERE KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ İL RİSK AFET PLANLAMA TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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