Samandağ'da kesinleşmiş cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı

Olayın gelişimi:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Samandağ’da gözaltına alındı.
Yasal süreç:
M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olay, emniyet birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yürütüldü ve işlemler ilgili kurumlara devredildi.
SAMANDAĞ’DA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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