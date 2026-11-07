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Samandağ'da kesinleşmiş cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı

Hatay Emniyeti, aranan şahıs operasyonunda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E.'yi Samandağ'da yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samandağ'da kesinleşmiş cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı

Olayın gelişimi:

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Samandağ’da gözaltına alındı.

Yasal süreç:

M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, emniyet birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yürütüldü ve işlemler ilgili kurumlara devredildi.

SAMANDAĞ’DA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

SAMANDAĞ’DA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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