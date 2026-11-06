Samandağ'da özel eğitim kurumundan çalınan ekipmanlar bulunup zanlılar adliyeye sevk edildi

Samandağ'da özel eğitim kurumuna yönelik hırsızlık

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 Kasım tarihinde Hayrullah Neziha Albayrak Özel Eğitim Kurumu'nda meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen çalışma sonucu şüpheliler yakalandı ve çalınan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

İncelemelerde olayın ana şüphelilerinin M.S. ve H.O. olduğu, çalınan bazı malzemelerin ise T.K. ve M.E.'ye emanet olarak bırakıldığı tespit edildi. Kamera kayıtları üzerinde yapılan çözümlemelerde bazı eşyaların Samandağ'a, bazılarının ise Antakya'ya götürüldüğü belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda belirlenen adreslerde arama yapıldı ve çok sayıda eşya bulundu.

ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde ele geçirilenler arasında ses sistemi amfisi, monitör, bilgisayar kasaları, kamera kayıt cihazı, yazıcılar, bilgisayarlar, akıllı tahta, televizyon, dizüstü bilgisayar, matkap seti ve çeşitli elektronik malzemeler ile okula ait perdeler yer aldı. Bulunan malzemeler, ilgili okul yetkililerine teslim edildi.

Yakalanan M.S., M.A. ve H.O. hakkında adli işlem başlatıldı ve şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için değerlendirildiği bildirildi.

SAMANDAĞ’DA OKULDAN ÇALINDIĞI BELİRLENEN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MALZEMELER POLİS EKİPLERİNCE BULUNDU.