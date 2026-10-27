Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5535 -0,18%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.523,82 +0,93%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ'da 16 yaşındaki Emir Sinan Hüzmeli'nin motosikleti, sola manevra yapan tırın dorsesine çarpması sonucu sürücü öldü, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, iki yol arkadaşı yaralandı. Olay, Sutaşı Mahallesi Favar çevreyolu kavşağında gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 ENT 519 plakalı tır, Favar kavşağından sola manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen Emir Sinan Hüzmeli (16) yönetimindeki 31 AZB 680 plakalı motosiklet tırın dorsesine çarptı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan üç çocuk yaralandı; bunlardan biri ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Emir Sinan Hüzmeli (16) yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar A.H. (14) ve H.H. (18) olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kaza nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI MOTOSİKLET, SOLA MANEVRA YAPAN TIRIN...

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI MOTOSİKLET, SOLA MANEVRA YAPAN TIRIN DORSESİNE ÇARPTI. TIRA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜRKEN 2 ÇOCUK YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölcük'te meclis üyesini vuran şüpheli tutuklandı
images

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı
images

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu
images

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı