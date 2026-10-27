Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, iki yol arkadaşı yaralandı. Olay, Sutaşı Mahallesi Favar çevreyolu kavşağında gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 ENT 519 plakalı tır, Favar kavşağından sola manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen Emir Sinan Hüzmeli (16) yönetimindeki 31 AZB 680 plakalı motosiklet tırın dorsesine çarptı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan üç çocuk yaralandı; bunlardan biri ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Emir Sinan Hüzmeli (16) yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar A.H. (14) ve H.H. (18) olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kaza nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI MOTOSİKLET, SOLA MANEVRA YAPAN TIRIN DORSESİNE ÇARPTI. TIRA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜRKEN 2 ÇOCUK YARALANDI.