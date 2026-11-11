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Samsat merkezli etkinlikte Adıyaman'a 19 bin 500 fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Adıyaman genelinde 9 noktada 19 bin 500 dut, zeytin, fıstık çamı ve kurtbağrı fidanı toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:51

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsat merkezli etkinlikte Adıyaman'a 19 bin 500 fidan dikildi

Adıyaman genelinde eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Adıyaman genelinde düzenlenen etkinliklerde 19 bin 500 adet dut, zeytin, fıstık çamı ve kurtbağrı fidanı toprakla buluşturuldu. Çalışmalar, ilin 9 farklı noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü ve yoğun katılım sağlandı.

Merkez etkinlik ve katılımcılar

Merkezi program, Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Saffan bin Muattal Hazretleri’nin türbe ve külliye bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, kamu çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Küçük, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

Hedefler, mevcut durum ve gelecek planları

Vali Küçük, Adıyaman’ın yüzölçümünün yüzde 23 kadarının ormanlık alan olduğunu, bunun yaklaşık 155 bin hektara tekabül ettiğini belirtti. Son 10 yılda yıllık ortalama 60 hektarlık ormanlık alanın yangınlarda zarar gördüğünü, kaybedilen alanların yerine en az iki katı ağaç dikildiğini söyledi. Bu yıl için ilin hedefinin 750 bin fidan dikmek olduğu ve Atatürk Barajı kıyısında yaklaşık 400 bin zeytin fidanının toprakla buluşturulmasının planlandığı aktarıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise belediyenin şehir içinde park çalışmaları ve yeni güzergahlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla şehri yeşillendirme hedefinde olduğunu, etkinliğe katkı veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Etkinliklerin amacı yalnızca bugünkü dikim sayısını artırmak değil; aynı zamanda genç nesillere çevre bilinci aşılamak ve toplumsal katılımı güçlendirmek olarak açıklandı. Düzenlenen programlar hem kısa vadeli ağaçlandırma hedeflerine katkı sağlıyor hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yeşil örtü oluşturmayı hedefliyor.

KÜLLİYE BAHÇESİNDE FİDAN DİKİLİ

KÜLLİYE BAHÇESİNDE FİDAN DİKİLİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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