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Samsun emniyetine Tokat'tan atanan Faruk Aydın göreve başladı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nden Samsun'a atanan Faruk Aydın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından göreve başladı ve Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun emniyetine Tokat'tan atanan Faruk Aydın göreve başladı

Samsun il emniyetinde görev devir teslimi

Resmi Gazete'nin 18 Eylül tarihli ve 33 bin 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan atama sonucu, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Aydın göreve başladı. Atamanın ardından Aydın, görevinin ilk ziyaretini Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya gerçekleştirdi.

atanma süreci ve resmi karar

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi ve atama resmiyet kazandı. Aydın'ın Samsun'a gelişinin ardından yapılan protokol ziyaretinde il emniyetine ilişkin görev teslimi ve koordinasyon konuları gündeme geldi.

vali tavlı'nın temennisi

Vali Orhan Tavlı, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek Faruk Aydın'a başarı temennisinde bulundu. Ziyaret, il yönetimi ve emniyet teşkilatı arasındaki yakın iletişimin sürdürülmesine işaret etti.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN FARUK AYDIN’A HAYIRLI OLSUN...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN FARUK AYDIN’A HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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