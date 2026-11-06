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Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon 4 milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliden 9'u tutuklandı; Telegram grubu, sahte kamu ve banka kimlikleriyle 4.078.172 TL dolandırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon 4 milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Operasyonun kapsamı:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından üç ayrı nitelikli dolandırıcılık dosyası üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda farklı yöntemlerle toplam 4.078.172 TL tutarında mağduriyet oluşturan şüpheliler tespit edildi.

Soruşturmaların yöntemleri:

Bir soruşturmada Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden oluşturulan bir gruba katılan vatandaşın, yüksek kazanç vaatleriyle 2.867.172 TL dolandırıldığı ve paranın farklı banka hesapları üzerinden kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi. İkinci dosyada, kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin Samsun Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin isimlerini kullanarak bir vatandaşı 720.000 TL ile kandırdığı tespit edildi. Üçüncü soruşturmada ise telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp uygun kredi sağlayacaklarını söyleyenlerin bir kişiden 491.000 TL aldığı ortaya çıktı.

Yakalama ve adli süreç:

Soruşturmaların ardından Samsun merkezli olarak İzmir, Kocaeli, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Düzce ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi; mahkeme kararıyla 9 kişi tutuklandı, savcı kararıyla 1 kişi serbest bırakıldı ve 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

SAMSUN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TOPLAM 4 MİLYON 78 BİN 172 TL&#039;LİK DOLANDIRICILIK...

SAMSUN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TOPLAM 4 MİLYON 78 BİN 172 TL'LİK DOLANDIRICILIK OLAYINA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLEN 12 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANIRKEN, 2’Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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