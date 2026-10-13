Samsun sahilinde boğulma tehlikesi yaşayan genç taburcu edildi

Samsun'da denizde kurtarılan genç

Yozgat'tan Samsun'a gelen 18 yaşındaki kuaför Duran İnan, 11 Eylül'de Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Denizevleri Mahallesi mevkiinde denize girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan genç, yaklaşık 10 dakika boyunca suyun içinde kaldıktan sonra çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı ve ambulansla VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın detayları:

Çevredeki yardım eden kişiler arasında bir sağlık çalışanının da bulunması, müdahalenin etkinliğini artırdı. Genç önce yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay sırasında Duran İnan'ın yaşadığı korku dolu anları, ayağının bir anda boşa geldiğini ve çırpınırken geri toparlayamadığını belirterek anlattığı öğrenildi. İnan, yaşananları şöyle aktardı: Ayağım bir anda boşa geldi. Çırpınırken geri toparlayamadım. Gerisini hatırlamıyorum. Denize bir daha girerim fakat o kadar derine gitmem.

Tedavi süreci ve uzman uyarısı:

Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastanın bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldığını ve ilk yardımın erken döneminde tam olarak yapılamadığını fakat hastanın bir sağlıkçı tarafından sudan çıkarılmasının tedavide belirleyici olduğunu ifade etti. Özkaya, uygulanan tedaviye genç hastanın iyi yanıt verdiğini ve tedavi sonrası İnan'ın taburcu edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Özkaya, Karadeniz'in görünüşünün yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak, bölgenin her zaman tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, sıcak havalara aldırış edilmemesi gerektiğini belirterek can güvenliği açısından dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Olay, bölgedeki cankurtaran ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi. Genç hastanın taburcu edilmesiyle aileye teslim edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA'NIN UYGULADIĞI TEDAVİYLE HAYATA TUTUNDU.