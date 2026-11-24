Samsun valiliği uyardı

Samsun Valiliği, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülere hız limitlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin il genelinde sürdüğü kaydedildi.

valiliğin gerekçesi:

Açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Denetimlerin amacı; karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak, ulaşımın kesintisiz ve güvenli biçimde sürdürülmesini sağlamaktır. Valilik, trafik kurallarına uyulmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

sürücülere 4 önemli hatırlatma:

Güvenli yolculuk için sürücülerden şu kurallara riayet etmeleri istendi: yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, hız sınırlarının aşılmaması, emniyet kemerinin mutlaka takılması ve araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve dikkatin yola verilmesi.

Açıklamada ayrıca, trafik kurallarının yalnızca sürücüler için değil tüm yol kullanıcılarının hayatını koruduğu vurgulandı ve toplumun dikkatine sunulan mesaj özetlendi: Trafikteki kurallar hepimizi hayatta tutar.

SAMSUN VALİLİĞİ, TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ VE CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA SÜRÜCÜLERE HIZ LİMİTLERİNE UYULMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.