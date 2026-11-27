olayın seyri:

Olay, 2024 yılı Ocak ayında İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü B.T. (36), aracıyla seyir halindeyken karnından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı B.T., özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından izlenen zanlılar, silahı kullandığı belirtilen İ.M. (31) ile yanında bulunan S.S. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Polis işlemlerinin ardından iki şüpheli 1 Şubat 2024 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken görüntülenen S.S.'nin kameraya 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım' diye kahkaha atması dikkat çekti.

yargılama ve savunmalar:

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak 2025 tarihinde görülen ilk duruşmada, iki sanık da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı; Yargıtay, silahı kullanan İ.M. hakkındaki cezayı onaylarken, S.S. hakkında verilen kararın 'yardım etme' suçundan değerlendirilmesi gerektiğine hükmedip davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Yeniden görülen davada tutuklu sanık S.S., cezaevinden SEGBİS ile katılarak savunma yaptı. S.S. olay sırasında arkadaşını kastettiğini belirterek, 'Keşke onun arabasına binmeseydim. Karşı tarafı tanımıyordum. Çok pişmanım, kendimi olayın ortasında buldum' dedi ve adliyede kameraya söylediği sözleri 'fenomen olmak için, sosyal medyaya düşkünlüğümden' kaynaklandığını savundu. Tahliyeyi talep etti.

Yaralının avukatı Öznur Öztürk ise dosyadaki görüntülere işaret ederek, sanığın olay günü mağdurun aracının camını kırıp yumruk attığını ve böylece diğer sanığın eylemini kolaylaştırdığını öne sürdü. Öztürk, adliyeye sevk görüntülerindeki 'Ben öldürdüm' sözlerinin de pişmanlık göstermediğini belirterek, sanığın öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep etti.

mahkeme kararı ve son sözler:

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın yönlendirmesi doğrultusunda S.S. hakkında 'yardım etmek' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar sonrasında, Yargıtay kararı doğrultusunda cezasında yarı oranında indirim yapılan S.S., mahkeme heyetine 'Allah razı olsun başkanım' diyerek dua etti.

"Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atmıştı, mahkemede "Fenomen olmak için söyledim" dedi