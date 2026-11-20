Samsun'da Lise Caddesi'nde motosiklet ile suv çarpışması trafiği kısa süre aksattı

İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde motosiklet ile SUV'un çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı; olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, trafik kısa süre aksadı.