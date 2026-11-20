kaza detayları:
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Lise Caddesi üzerinde motosiklet ile suv aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda can kaybı veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı; kaza maddi hasarla atlatıldı.
müdahale ve ekiplerin çalışması:
Kaza sonrası bölgeye motosikletli ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak araç sahipleri ve çevredekilerle iletişim kurdu; araçlarda oluşan hasarın tespitine yönelik ilk inceleme gerçekleştirildi.
trafik akışı ve normalleşme:
Çarpışma nedeniyle Lise Caddesi'nde trafik kısa süreliğine aksadı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik eski seyrine döndü; yetkililer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE SUV ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI.
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