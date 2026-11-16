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Samsun'da palamut yeniden ucuz: 40 yılın en bol sezonu

Samsun'da palamut fiyatı geçen haftaya göre yarı yarıya azalarak 50 liraya geriledi; 40 yıllık balıkçı Mehmet Yurduseven benzer bolluk görmedi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun'da palamut yeniden ucuz: 40 yılın en bol sezonu

samsun'da palamut bolluğu ve fiyat düşüşü:

Samsun'da palamut, bu hafta tanesi 50 liraya kadar geriledi. Geçen hafta palamudun tanesi 100 liraya satılırken fiyatın yarı yarıya düşmesi, sahil ve pazar tezgâhlarında hareketlilik yarattı.

yerel balıkçının gözlemleri:

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, bu sezonun hem bolluk hem de ucuzluk getirdiğini belirtti. Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamudun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü. Palamut sanki geri döndü." diye konuştu.

Yurduseven, vatandaşlara bu yıl bol bol palamut almalarını ve doyasıya balık yemelerini tavsiye etti. Fiyatlardaki düşüş, taze palamut arayan tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİ İLYASKÖY MAHALLESİ’NDE 40 YILDIR BALIKÇILIK YAPAN 60 YAŞINDAKİ MEHMET...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİ İLYASKÖY MAHALLESİ’NDE 40 YILDIR BALIKÇILIK YAPAN 60 YAŞINDAKİ MEHMET YURDUSEVEN, PALAMUDUN BU YIL HEM BOL HEM DE UCUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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