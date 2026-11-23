tören detayları:

Şırnak’ta meydana gelen silah kazasında şehit olan 22 yaşındaki Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı, dün askeri uçakla Şırnak'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Bekar olan şehit için bugün Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene gelen anne Burcu Çelik (44), çocuğunun acı haberini umredeyken almıştı; cenaze sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü ve "Oğlum sakın korkma, sana hep dua edeceğim" diyerek ona seslendi.

yakınları ve duygusal anlar:

Cenazede şehidin babası Murat Popov (51), 13 yaşındaki kardeşi Ebrar Zehra Çaylı ile anneannesi Nazime Şenyer görünür biçimde duygulandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında yakınların gözyaşları hakim oldu.

resmî katılım ve defin:

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazı sonrası şehit Yalın Gergün'ün naaşı, törenin ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

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