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Samsun’da üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

İlkadım, Canik ve Çarşamba'da düzenlenen operasyonda 4 bin 487 sentetik ecza hap, 76 g kannabinoid, 7 g metamfetamin ve 4 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun’da üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

operasyonun detayları:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde yürüttükleri çalışmada toplam 8 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda, ticaretine ve kullanımına yönelik değerlendirilen 4 bin 487 adet sentetik ecza hap, 76 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli işlem:

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi (ceza süreleri: 2 yıl 6 ay, 2 yıl ve 1 yıl 8 ay) ile ifadesinin alınmasına yönelik aranan 1 kişi olmak üzere toplam 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM, CANİK VE ÇARŞAMBA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 4 BİN 487...

SAMSUN’UN İLKADIM, CANİK VE ÇARŞAMBA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 4 BİN 487 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 KİŞİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 4 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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