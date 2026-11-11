Samsun'dan 2027 haccı için gidecek 1.514 kişi ve ilçe dağılımı açıklandı

Samsun'dan 2027 hac yolculuğunun detayları

Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, 2027 yılında Samsun'dan toplam 1.514 kişinin hacca gideceğini açıkladı. Bu kişilerin 1.290'ı normal konaklama, 224'ü yakın mesafe konaklamayı tercih etti.

ilçe ilçe hacı adayı sayıları:

En fazla aday 301 kişiyle İlkadım'da; onu 286 kişiyle Atakum ve 175 kişiyle Bafra izliyor. Diğer ilçeler sırasıyla: Vezirköprü 160, Çarşamba 134, Terme 82, Havza 75, Canik 63, Tekkeköy 50, Ladik 39, 19 Mayıs 31, Kavak 22, Alaçam 16, Salıpazarı 14, Merkez 9, Ayvacık 6, Asarcık 5 ve Yakakent 3.

eğitim programı ve sağlık hazırlıkları:

Güneş, hacı adaylarına yönelik bilgilendirme ve rehberlik seminerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağını; merkez ilçelerdeki adayların eğitimlerinin İl Müftülüğü, diğer ilçelerdeki adayların eğitimlerinin ise bağlı bulundukları ilçe müftülükleri tarafından verileceğini belirtti. Tüm adayların yolculuk öncesinde menenjit aşısı hizmetinden yararlanacağı ve sağlık hazırlıklarının tamamlanacağı bildirildi.

Samsun'dan hareket edecek ilk hac kafilesinin tarihinin henüz netleşmediği, ancak Türkiye genelinde ilk kafilenin 18 Nisan'da kutsal topraklara hareket edeceği kaydedildi. Güneş, kayıt süreci, kafile oluşumu, hareket tarihleri ve eğitim seminerleriyle ilgili duyuruların il ve ilçe müftülüklerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş, adaylara manevi hazırlık çağrısını şu sözlerle yaptı: "Hacı adaylarımızın hayatlarında belki de bir defa yaşayacakları bu müstesna tecrübeye iyi hazırlanmaları, yolculuğa çıkmadan önce yaklaşmakta olan üç aylar ve Ramazan ayını fırsat bilip manevi hazırlık yapmaları ve ibadetlerini artırmaları büyük önem arz etmektedir".

SAMSUN İL MÜFTÜSÜ HASAN GÜNEŞ