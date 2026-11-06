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Samsun'dan dokuz ile yayılan vurgun: 13 şüpheli gözaltına alındı

9 ilde eş zamanlı düzenlenen Samsun merkezli operasyonda, üç ayrı dolandırıcılıkta toplam 4.078.172 TL mağduriyet tespit edildi; 13 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'dan dokuz ile yayılan vurgun: 13 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı yöntemlerle vatandaşların mağdur edilmesine ilişkin yoğun teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 4 milyon 78 bin 172 TL tutarındaki dolandırıcılığa karıştıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Soruşturmaların ayrıntıları:

Çalışmalarda üç ayrı nitelikli dolandırıcılık dosyası öne çıktı. Birinci dosyada, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden oluşturulan bir gruba katılan vatandaşın, yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon 867 bin 172 TL dolandırıldığı belirlendi. Soruşturmada, dolandırılan tutarın farklı banka hesapları üzerinden kripto varlıklara aktarıldığı tespiti yapıldı.

İkinci dosyada, kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, Samsun Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin isimlerini kullanarak bir vatandaşı 720 bin TL mağdur ettiği ortaya kondu. Üçüncü soruşturmada ise telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak uygun kredi verecekleri vaadiyle bir kişiden 491 bin TL alınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Operasyon ve adli süreç:

Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından Samsun merkezli olarak İzmir, Kocaeli, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Düzce ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA, TOPLAM 4 MİLYON 78 BİN 172 TL&#039;LİK...

SAMSUN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA, TOPLAM 4 MİLYON 78 BİN 172 TL'LİK DOLANDIRICILIK OLAYINA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLEN 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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