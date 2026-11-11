Samsunspor hazırlıkları hızlandı: Galatasaray maçı öncesi tempo arttı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor, milli ara sonrası verilen iznin ardından saha çalışmalarına geri döndü. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürülen idmanlarla maç hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

antrenmanda yapılan uygulamalar:

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular öncelikle fitness salonunda yer aldı. Takımın programında rejenerasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar öne çıktı; akşam saatlerinde planlanan günün ikinci seansıyla hazırlıklar devam edecek.

kadrodaki eksiklikler:

Antrenmana, milli takımlarının programında bulunan Strahinja Erakovic ve Logi Tomasson katılamadı. Ayrıca sakatlıkları süren Celil Yüksel ve Fatih Kaya da idmanda yer almadı. Teknik heyet, eksik oyuncuların durumunu takip ederek maç planını şekillendirecek.

Takımın önümüzdeki günlerdeki programı, saha içi ve kondisyon çalışmalarını dengeleyerek 21 Kasım'daki deplasman maçına yönelik hazırlıkları tamamlamayı hedefliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG TAKIMLARINDAN SAMSUNSPOR, MİLLİ ARA NEDENİYLE VERİLEN 3 GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.