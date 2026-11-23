Film gösterimi ve söyleşi:

23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) programında yönetmenliğini Ali Vatansever’in üstlendiği "Bir Arada Yalnız" filmi, Sinema Anadolu salonunda gösterildi. Gösterimin ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Cemiloğlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, izleyicilerle film üzerine derinlemesine bir tartışma ortamı sundu.

Söyleşide hikâyenin çıkış noktaları, yapım sürecinin ayrıntıları, kullanılan teknoloji ve filmin taşıdığı tematik yük konuşuldu. Vatansever, filmin hem yaşamı andıran hem de yapaylık içeren bir anlatım alanı kurduğunu belirterek izleyiciye duygu yoğunluğunu yüklemeden ortak bir deneyim sunma gayesini vurguladı.

İsim tercihi ve anlatım dilinin doğuşu:

Vatansever, filmin Türkçe ve İngilizce adları arasındaki anlam farklılığına değindi. Sanal gerçeklik sahnelerinin çekildiği VRChat platformundaki bir mekândan esinlendiğini fakat ses uyumu ve anlam arayışları sonucunda filmin İngilizce adı olarak "Lifelike" adını tercih ettiklerini söyledi. Aile psikoloğu Kemal Kuşçu ile yaptığı sohbetlerin de isim ve anlatım tercihlerine katkısı olduğu belirtildi.

Vatansever, filmde sanal gerçeklik ve gerçeklik kavramlarını birbirine üstünlük atfetmeden ortak bir çatı altında değerlendirdiklerini; ses tasarımında bu çok katmanlı yapıyı yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti. Hikâyede üç farklı karakterin ölümle yüzleşme ve kabullenme süreçlerinin farklı aşamalarda yer aldığını; çatışmanın bu çeşitlilikten doğduğunu aktardı.

Yönetmenin sözleri arasında öne çıkan bölüm şöyleydi: "Olağan dışı bir anda ilk refleksiniz kendinize güvenli bir alan inşa etmek oluyor. Ama sizin büyümeniz, o durumun çaresizliğini aşabilmeniz, insan olarak oradan çıkmaya cesaret etmenizle alakalı. Üç karakteri de aslında filmin başında kendi sığınaklarında görüyoruz. Yani bir yandan kaçış da var. Filmin kapanması, yani bu karakterlerin büyümeleri, bizim insanlık olarak büyümemiz zaten o sığınaktan çıkmaya cesaret edip en sonunda dans etmekle alakalı. Yani ancak oradan çıkarsanız dans edebilirsiniz."

Sanal gerçeklikte gerçek zamanlı çekim süreci:

Vatansever, filmin sanal gerçeklik sahnelerinde animasyon yerine "gerçek zamanlı" bir çekim ortamı oluşturduklarını vurguladı: "Ekranda izlediğiniz her şey aktüel zamanda çekildi." Laboratuvar ortamında oyuncularla bir araya gelerek sanal kamera ve avatarlar aracılığıyla çekimler yaptıklarını; önceden bedenler, avatarlar ve mekânlar tasarlayarak set benzeri bir disiplinle çalıştıklarını anlattı.

Yönetmen, çekim sürecini şöyle özetledi: tek eliyle sanal kamerayı tuttuğunu, diğer eliyle fokus yaptığını ve oyuncuların o anı gerçekten oynadığını belirterek, ortaya çıkan görüntülerin klasik set günleri gibi bir yoğun emek ve ekip çalışması gerektirdiğini ifade etti.

Senaryo yazımı 2019'da başlayan filmin çekimleri 2024 yılının mayıs ve haziran aylarında dört hafta Bursa'da, üç gün ise Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Vatansever, hikâyenin çıkış noktasında gerçek bir haber ve ölüm hakkı tartışmalarının bulunduğunu; anlatım dilini oluştururken izleyicinin karakterlerin duygusal yükü altında ezilmesini engelleyip hikâyeye katılımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Vatansever, kamerayı karakterlerin içinde değil yanında konumlandırdıklarını söyleyerek bu yaklaşımla izleyiciye ölüm üzerine düşünebileceği güvenli bir alan açmayı amaçladıklarını dile getirdi. Söyleşi, izleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

23. ESKİŞEHİR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ (EFF) KAPSAMINDA YÖNETMENLİĞİNİ ALİ VATANSEVER’İN ÜSTLENDİĞİ "BİR ARADA YALNIZ" FİLMİNİN GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.