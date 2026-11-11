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Sanayi çevresine bin 500 fidanla yeşil koridor oluşturuldu

Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 30 bin m² alana, ceviz, sedir ve selvi türlerinden oluşan bin 500 fidan dikildi; hedef karbon salınımını azaltmak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sanayi çevresine bin 500 fidanla yeşil koridor oluşturuldu

Sanayi çevresine bin 500 fidanla yeşil koridor oluşturuldu

Düzce’de Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 30 bin metrekarelik alanda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikle fabrikaların çevresel etkilerini hafifletmek ve yeşil alanı genişletmek hedeflendi.

etkinlik ve katılım:

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen fidan dikimine kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda ana sınıfı öğrencilerinden ileri yaştaki katılımcılara kadar geniş bir katılım gözlendi; 7’den 70’e herkes fidanları toprakla buluşturdu.

ağaç türleri ve saha düzenlemesi:

Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki alana ceviz, sedir ve selvi türlerinden oluşan fidanlar dikildi. Uygulama, sanayinin karbon salınımına karşı yeşil bir tampon oluşturmayı amaçlıyor ve dikim yapılan saha, bakım çalışmalarıyla desteklenecek.

hedef ve yetkililerin açıklamaları:

Vali Mehmet Makas etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün 30 bin metrekarelik bir sahada bin 500 fidanımızı toprakla buluşturmak için bir aradayız. Ana sınıfı öğrencilerimizden büyüklerimize, sendikalarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkes burada. 415 bin Düzceliyi temsilen bu etkinlikte yer alıyoruz. Özellikle karbon salınımıyla mücadele noktasında etkili olacak bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. İnşallah diktiğimiz bütün fidanlar tutar. Çünkü Düzce, münbit ve bereketli bir yer".

Yetkililer, oluşturulan yeni yeşil kuşağın sanayi çevresinde hava kalitesine ve yerel ekosisteme olumlu katkı sağlamasını beklediklerini; bakım programlarıyla fidanların yaşama şansının artırılacağını vurguladı.

Sanayinin çevresine bin 500 fidanla yeşil kalkan

Sanayinin çevresine bin 500 fidanla yeşil kalkan

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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