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Sanayi köprüsü: Van OSB'den Balıkesir ilişkilerine yeni ivme

Van OSB Başkanı Memet Aslan, Balıkesir temaslarında Edremit üzerinden kurulan iş birliğinin sanayi, turizm ve ekonomik ağları güçlendireceğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sanayi köprüsü: Van OSB'den Balıkesir ilişkilerine yeni ivme

Van ve Balıkesir arasında sanayi köprüsü:

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Balıkesir'de gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla Van sanayisinin bölgesel sınırları aşan bir vizyonla hareket ettiğini ortaya koydu. Aslan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nezdinde yürütülen görüşmelerin, iki kent arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Temasların odağı:

Aslan, Yönetim Kurulu üyesi olduğu OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile birlikte Balıkesir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ve Balıkesir OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile bir araya gelerek bölgedeki 11 organize sanayi bölgesinin faaliyet gösteren kuruluşlarının sorun, talep ve çözüm önerilerini ele aldı.

İş birlikleri ve hedefler:

Aslan, Balıkesir'in üretim altyapısı ve sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek Van OSB ile Balıkesir OSB'leri arasında yeni iş birliklerinin oluşturulacağını ifade etti. Van TSO Başkanı Necdet Takva ve beraberindeki heyetin Edremitler üzerinden başlattığı ilişkilerin bu süreci hızlandırdığını belirten Aslan, Balıkesir'de kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi.

Görüşmelerin amacı, sadece sanayi temelli iş birliği kurmakla sınırlı kalmayıp, bölgesel turizm ve ekonomik ağların da güçlendirilmesini sağlamak. Aslan, bu güçlü diyalog ve ortaklık zemini üzerinden Van OSB ile Balıkesir OSB'leri arasında hem üretimin hem de bölgesel kalkınmanın destekleneceği uygulamaların hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, BALIKESİR’DE...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, BALIKESİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜST DÜZEY TEMASLARLA VAN SANAYİSİNİN BÖLGESEL SINIRLARI AŞAN VİZYONUNU VE İKİ KENTİN EDREMİT İLÇELERİ ÜZERİNDEN KURULAN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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