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Sanayi odasından savunmaya köprü kurma hamlesi: Baykar semineri Aydın'da yankı buldu

Aydın Sanayi Odası ve Baykar'ın seminerinde Aydınlı firmalar, savunma sanayine tedarikçi olma ve yetkinlik geliştirme fırsatlarını tartıştı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sanayi odasından savunmaya köprü kurma hamlesi: Baykar semineri Aydın'da yankı buldu

Baykar ve Aydın sanayicileri bir araya geldi

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş tarafından gündeme getirilen proje kapsamında, Aydınlı sanayiciler ile Baykar yetkilileri bir araya geldi. AYSO hizmet binasında düzenlenen "Baykar ile Savunma Sanayii Tedarik Zinciri" semineri, yoğun katılımla geçerken, amaç Aydın sanayisinin savunma sanayindeki üretim ve tedarik zincirinden daha fazla pay almasına zemin hazırlamaktı.

Seminerde ele alınan başlıklar

Programda Baykar Makine Tedarikçi Geliştirme Birimi Mühendisi Ahmet Batuhan Yılmaz tedarik zinciri yapılanması, tedarikçi geliştirme süreçleri ve savunma sanayiinde tedarikçi olmayı hedefleyen firmaların sahip olması gereken temel yetkinlikler hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara; üretim kalibresi, kalite yönetimi ve sürdürülebilir tedarik altyapısına ilişkin beklentiler aktarıldı.

Seminerde ayrıca firmaların mevcut kapasite ve süreçlerinin savunma sanayine entegrasyon perspektifinden değerlendirilmesi, potansiyel eşleştirme ve iş birliği fırsatlarının nasıl şekillendirilebileceği üzerine teknik ve ticari boyutlar tartışıldı.

Başkan Maraş'ın öncelikleri ve vurgu yapılan konular

Gökhan Maraş etkinlikte savunma sanayinin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çekti ve Aydın’daki sanayi kuruluşlarının yüksek katma değerli, teknoloji odaklı alanlarda daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Maraş'ın sözleri şöyle kayda geçti: "Savunma sanayii; yüksek teknoloji, nitelikli üretim, kalite, sürdürülebilirlik ve güçlü bir tedarik altyapısını bir araya getiren stratejik sektörlerimizin başında geliyor. Aydın Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu ekosistemi daha yakından tanımalarını, yetkinliklerini geliştirmelerini ve ülkemizin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarının tedarik zincirlerinde daha güçlü şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Baykar gibi teknoloji alanında önemli başarılara imza atan bir kuruluşun bilgi ve tecrübelerini üyelerimizle buluşturmanın son derece değerli olduğuna inanıyorum."

Katılımcıların değerlendirmeleri ve sonuç

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. Firmalar üretim, kalite ve tedarik süreçlerine ilişkin beklentilerini aktardı; Baykar temsilcileri, tedarikçi adaylarının hangi adımları tamamlamaları gerektiğine dair yol haritası sundu. AYSO üyeleri, düzenlenen seminer ve sağlanan yönlendirmeler için Gökhan Maraş'a teşekkür etti ve iş birliği imkanlarını takip edeceklerini belirtti.

Etkinlik, Aydın sanayisinin savunma sanayine entegrasyonu ve bölge firmalarının teknoloji odaklı üretime geçişi adına atılan somut adımlardan biri olarak değerlendirildi.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’IN, AYDIN SANAYİSİNİN SAVUNMA...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’IN, AYDIN SANAYİSİNİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMASINA YÖNELİK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BAYKAR, AYSO ÜYELERİYLE BULUŞTU. YOĞUN KATILIMLA GEÇEN SEMİNERDE AYDINLI SANAYİCİLER, ÜRETİM KALİBİYETLERİNİ GELİŞTİREBİLECEK İŞ BİRLİĞİ VE TEDARİK FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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