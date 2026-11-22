Sanayide konsol sürprizi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Kebir Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde sıra dışı bir uygulama ilgi çekti. Yaklaşık 38 yıldır oto tamirciliği yapan usta Baykal Çalışkan, oğlunun ve çıraklarının GTA 6 heyecanına kayıtsız kalmayarak iş yerine PlayStation aldı. Konsol, tamirhanenin bir köşesine kuruldu ve kısa sürede usta ile çırakların ortak mekanı haline geldi.

Uygulamanın gerekçesi ve işleyişi:

Çalışkan, çırakların maddi imkânlarının sınırlı olduğunu ve boş zamanlarında oyun oynamak istediklerini fark ettiğini söyledi. Usta, iş yoğunluğunun olmadığı saatlerde gençlerin bir araya gelip oyun oynayarak dinlendiklerini ve stres attıklarını belirtti. Konsolün kullanımı, iş saatleri dışında ve işlerin sakin olduğu zamanlarla sınırlandırıldı.

Baykal Çalışkan, mesleğe çıraklıktan başladığını vurgulayarak gençlerin yaşadığı zorlukları bildiğini anlattı. Çalışkan, 16 yaşından beri bu işi yaptığını ve 20 senedir Bursa'da hizmet verdiklerini belirtti. Bu birikim nedeniyle çırakların durumuna duyarlılık gösterdiklerini ifade etti.

Çıraklarla ilişkiler ve örnek gösterme isteği:

Ustanın oğlu Sezer Çalışkan ise mesleki eğitim kapsamında atölyelerine gelen çıraklara yönelik mesajlarını aktardı. Sezer, sanayide sıkça olumsuz örneklerin konuşulduğunu ancak kendilerinin iyi bir örnek oluşturmak istediklerini söyledi. Çırakların ekonomik imkânları kısıtlı olduğu için ustalar olarak konsolu temin ettiklerini ve bunun, hem eğlence hem de günceli takip açısından faydalı olduğunu belirtti.

Sezer, GTA serisinin yeni oyunu için duydukları heyecanı da anlattı. GTA 5'ten GTA 6'ya geçiş sürecinin yaklaşık 13 yıl sürdüğünü, oyunun çıkış sürecini ve fiyat tartışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Konsolu almak konusunda başlangıçta tereddütleri olsa da sonrasında dükkâna getirip birlikte oynamaya başladıklarını, herkesin sevindiğini belirtti.

Ustaların ve çırakların iş sonrası birlikte vakit geçirmeye devam ettikleri, Cumartesi günleri dükkânı biraz erken kapatıp oyuna zaman ayırdıkları ifade edildi. Özetle, Bursa'daki bu uygulama, mesleki eğitim alan gençler için hem bir sosyalleşme mekânı hem de iş dışı dinlenme fırsatı olarak ortaya çıktı.

Olay, sanayideki alışılmış uygulamaların dışına çıkan bir örnek olarak çevrede olumlu tepkiler topladı; hem ustanın deneyimi hem de çıraklara sağlanan imkân dikkat çekti.

BURSA’DA BİR OTO TAMİR USTASI, OĞLUNUN VE ÇIRAKLARININ GTA 6 HEYECANINA KAYITSIZ KALMADI. İŞ YOĞUNLUĞUNUN OLMADIĞI SAATLERDE TAMİRHANEDE BİR ARAYA GELEN USTALAR VE ÇIRAKLAR, GTA 6 OYNAYARAK STRES ATIYOR.