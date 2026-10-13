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Sanayinin yeni rotası: yeşil dönüşüm ihracat ve rekabeti belirleyecek

Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven, sanayi stratejisinin merkezine yeşil dönüşümü koyduklarını ve bu dönüşümün önümüzdeki 30 yıl süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sanayinin yeni rotası: yeşil dönüşüm ihracat ve rekabeti belirleyecek

Sanayinin yeni rotası: yeşil dönüşümün merkezileştirilmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven, Samsun'da düzenlenen "Yeşil Sanayi Buluşmaları"nda Türkiye'nin sanayi stratejisinin merkezine yeşil dönüşümü koyduğunu vurguladı. OKA ev sahipliğinde, Dünya Bankası destekli etkinlikte yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin finansman olanakları, destek mekanizmaları ve proje teşvikleri ele alındı.

yeşil dönüşümün küresel ve ekonomik boyutu:

Güven, yeşil dönüşümün sadece çevre odaklı bir gündem olmadığını, 2019'da başlayan süreçle birlikte bunun bir sanayi stratejisi haline geldiğini belirtti. Avrupa Yeşil Mutabakatı örneğini vererek, üretimin artık yalnızca kalite ve fiyat üzerinden değerlendirilemeyeceğini; ürünlerin sürdürülebilirlik kriterleri, karbon yoğunluğu ve tedarik zinciri uyumlarıyla değerlendirildiğini aktardı. Konuşmasında, geçmişten örnek vererek teknoloji değişiminin pazar dinamiklerini nasıl etkilediğini hatırlattı ve yeşil ile dijital dönüşümlerin benzer şekilde piyasa tarafından belirleneceğini ifade etti.

Güven ayrıca somut bir örnek vererek, bir firmanın AB pazarına yıllık 5 milyon dolar değerinde ihracatı olduğunda, tedarikçi denetimlerinden doğan yeşil dönüşüm gerekliliklerinin maliyetinin yaklaşık 2 milyon dolar düzeyinde olabileceğini söyledi. Bu tür maliyetlerin kâr-zarar, sanayi ve ticaret stratejileri üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti ve bunun artık göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

bölgesel destekler ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise yeşil dönüşümün sadece çevresel sorumluluk olmadığını; enerji ve kaynak verimliliği, karbon yoğunluğunun azaltılması, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretimin işletmelerin maliyet, finansmana erişim ve ihracat kabiliyeti üzerinde belirleyici hale geldiğini ifade etti. OKA'nın bölgesel kalkınmadaki rolünü yeşil ekonomi odağında güçlendirdiğini ve destek mekanizmalarını sürdürülebilir gelecek hedefiyle konumlandırdıklarını açıkladı.

Dicle, Dünya Bankası desteği ve Bakanlık koordinasyonunda yürütülen SOGREEN projesi kapsamında yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin yalnızca işletmelerin yeşil yatırımlarını finanse etmekle kalmayıp, aynı zamanda yeşil dönüşümün kadınlar ve gençler başta olmak üzere farklı toplumsal kesimler için yeni ve nitelikli istihdam fırsatlarına dönüştürülmesini hedeflediğini belirtti.

Ajansın teknik destek programlarıyla işletmelerin karbon ayak izlerini hesaplaması, emisyon kaynaklarını tespit etmesi ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyum sağlaması için uygulamalı destekler sağlandığı aktarıldı. Ayrıca yeşil dönüşümün dijitalleşme ve verimlilikle iç içe ilerlediği; yalın üretim teknikleri ve dijital teknolojilerin entegrasyonunun teşvik edildiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından "Yeşil Mutabakat ve Küresel Rekabette Türkiye" başlıklı bir sunum yapıldı. Programda dijital dönüşüm, SOGREEN ve Ufuk Avrupa Programı konularında uzman sunumları yer aldı. Açılış konuşmaları ve sunumların ardından oturum değerlendirmeleriyle etkinlik sona erdi.

Güven'in vurguladığı üzere, yeşil dönüşüm Türkiye için bir zorunluluk olmasının ötesinde yeni bir ihracat kapısı ve rekabet avantajı vaat ediyor; önümüzdeki 30 yıl boyunca hem politika yapıcıların hem de işletmelerin gündeminde kalmaya devam edecek.

TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, DÜNYA...

TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, DÜNYA BANKASI DESTEKLİ "YEŞİL SANAYİ BULUŞMALARI" ETKİNLİKLERİNİN BEŞİNCİSİ, ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) EV SAHİPLİĞİNDE OKA’NIN KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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