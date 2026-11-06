Sancaktepe'de kuyumcu hırsızlığına düzenlenen operasyonda anne, kız ve torun yakalandı

Operasyonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kuyumculardan hırsızlık yaptıkları ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç firarinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve adres araştırmaları sonucunda Sancaktepe'de bir adreste toplu kaldıkları ve burada yeni bir hırsızlık planladıkları tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

şüphelilerin yöntemleri ve tespitler:

Polis incelemesine göre şüpheliler, müşteri kılığında girdikleri kuyumcularda el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle ziynet eşyası ve nakit para çalıyorlardı. Sürekli adres değiştirerek ve kimlik yenilemeden yıllarca kayıplara karıştıkları, izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca son planlarının bir emlakçı aracılığıyla kiralanan adreste hazırlandığı saptandı.

yakalananların kimlikleri ve hukuki durum:

Operasyonda yakalananlar arasında Z.Ö., D.Ö. ve S.S.D. bulunuyor. Polis, Z.Ö.'nün grubun lideri olarak tanımlandığını; D.Ö.'nün doğrudan hırsızlık eylemlerinde görev aldığını; S.S.D.'nin ise gözcülük yaptığını açıkladı. Adli kayıtlara göre Z.Ö.'nün 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2013'ten beri arandığı, D.Ö.'nün 6 ay 1 gün hapis cezası ile 2015'ten beri arandığı, S.S.D.'nin ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile 2023'ten beri arandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Z.Ö. ve D.Ö.'nün yakalanmamak için uzun yıllar yeni nüfus cüzdanı çıkarmadıklarını ve sık sık ikamet adresi değiştirdiklerini belirtti. Gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü ve buradaki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da firari hükümlülere operasyon: Kuyumcuları hedef alan anne, kız ve torun yakalandı