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Şanlıurfa ve Hakkari’de eş zamanlı baskın: jandarma 566 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Şanlıurfa ve Hakkari’de jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında toplam 566 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi; skunk, esrar ve metamfetamin bulundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa ve Hakkari’de eş zamanlı baskın: jandarma 566 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Hakkari’de jandarma ekiplerince "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda toplam 566 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Açıklamada ele geçirilen maddelerin dağılımı olarak 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar ve 19 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda malzeme olduğu bildirildi. Bulunan farklı türdeki maddeler, operasyonların kapsamlı arama ve takip sonuçlarıyla gerçekleştirildiğini gösteriyor.

koordinasyon ve yürütme:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü. İçişleri Bakanlığı açıklaması, operasyonların usulüne uygun ve çok birimli koordinasyonla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu çapta bir ele geçirmenin, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen soruşturmalar ve güvenlik önlemleri açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, yetkililer konuya ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirtiyor.

Şanlıurfa ve Hakkari’deki narkotik operasyonlarında 566 kilogram uyuşturucu madde ele...

Şanlıurfa ve Hakkari’deki narkotik operasyonlarında 566 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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