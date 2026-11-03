Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı

operasyon ve gözaltı:

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, bir yabancıyı ülkeye sokan ve burada kalmasına imkan sağladığı iddiasıyla aranan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıs, ifadeler doğrultusunda derhal kontrol altına alındı ve gerekli güvenlik tedbirleri uygulanarak teslim alındı.

suçlama ve adli süreç:

Hakkında bir yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin ismi A.D. olarak kayıtlara geçti. Yakalanan A.D., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç, yetkili merciler tarafından yürütülmeye devam ediyor. Jandarma ekipleri benzer vakaların önlenmesi amacıyla çalışmalara aralıksız devam edeceğini belirtti.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI