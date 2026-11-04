Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeyken bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesi üzerine ihbar verildi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale ve araçta yaşananlar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; araçta büyük hasar oluştu.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, yangının kesin nedenini tespit etmeye çalışıyor.

ŞANLIURFA'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.