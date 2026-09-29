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Şanlıurfa'da SOLOTÜRK prova gösterisi: gökyüzünde yüksek performans ve alçak geçişler

TEKNOFEST Güneydoğu öncesi Şanlıurfa'da SOLOTÜRK lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 manevraları vatandaşlara unutulmaz prova anları yaşattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şanlıurfa'da SOLOTÜRK prova gösterisi: gökyüzünde yüksek performans ve alçak geçişler

prova uçuşu detayları:

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki etkinlikler öncesinde SOLOTÜRK ekibi, Şanlıurfa semalarında prova uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 gösteri takımı, kadim topraklarda düzenlenen gösteride yüksek performanslı dönüşler ve dikkat çekici alçak irtifa geçişleri sergiledi.

liderin manevraları ve izleyici etkileşimi:

Ekibin lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı tarafından icra edilen manevralar, alandaki vatandaşlar tarafından ilgi ve heyecanla izlendi. Uçuş sırasında gösterilen hassasiyet ve tim içi koordinasyon, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve SOLOTÜRK'ün akrobasi repertuarını öne çıkardı.

tekrar prova ve program bilgilendirmesi:

SOLOTÜRK'ün sabah yapılan provası sonrası, etkinlik programında yer alan ikinci prova uçuşu saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Organizasyon yetkilileri, gösterilerin güvenlik ve planlama çerçevesinde sürdürüleceğini aktardı.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA SOLOTÜRK, KADİM TOPRAKLARDA PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ. SOLOTÜRK...

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA SOLOTÜRK, KADİM TOPRAKLARDA PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ. SOLOTÜRK LİDERİ PİLOT YARBAY MURAT BAKICI'NIN MANEVRALARI ALANDAKİ VATANDAŞLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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