Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

Şantiyede çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiyesinde yangın çıktı. Olay yerinde bulunan işçiler, alevlere karşı ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

ilk müdahale ve müdahale süreci:

Çalışanların ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak olay yerinde ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, yürütülen çalışmaların ardından olayla ilgili detayları açıklayacak.

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