Şaphane'de kanatlı sürülerinden hayvan sağlığı taraması için numune çalışması

Şaphane'de kanatlı hayvanlardan hastalık taraması için numune alındı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, 2026 yılı Survey Çalışmaları kapsamında kanatlı hayvanlardan hastalık taraması amacıyla numune alımı gerçekleştirildi. Uygulama saha ekipleri tarafından planlı şekilde yürütüldü ve bölgedeki hayvan sağlığının korunmasına katkı sağlaması hedeflendi.

çalışmanın amacı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yapılan çalışmada hayvan sağlığının korunması ve muhtemel hastalıkların takibi öncelikli amaç olarak belirlendi. Numuneler saha koşullarına uygun biçimde alınarak gerekli laboratuvar analizlerine gönderildi.

açıklama ve süreç:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hayvan sağlığının korunması ve hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Çalışma kapsamında toplanan veriler, bölgedeki veteriner sağlık önlemlerinin planlanmasında kullanılacak.

ŞAPHANE’DE KANATLI HAYVANLARDAN HASTALIK TARAMASI İÇİN NUMUNE ALINDI