Şarampole yuvarlanan araçta ağır yaralanan sürücü tedavi sürecinde yaşamını yitirdi

Kaza ve olay yeri:

1 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Raşit Gumbar yönetimindeki 07 BFK 071 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araç altında kalan sürücü Raşit Gumbar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sevk süreci:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç altından çıkarılan Gumbar'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gumbar, yoğun bakımda takip altına alındı.

Tedavi ve sonuç:

Yoğun tedavi uygulanan Raşit Gumbar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

OLAY YERİ (ARŞİV)