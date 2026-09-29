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Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği

Lalapaşa'ya bağlı Sarıdanışment köyünde, orman vasfını yitiren alanlardan çıkan odunlar köylülere metreküpü 700 TL'den eşit dağıtılıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği

dağıtım süreci:

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman vasfını yitirmiş alanlarda gerçekleştirilen kesimlerin ardından elde edilen ağaçlar odun haline getirilerek Sarıdanışment köyü sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Kesimler sonrası hazırlanan odunlar köy içinde düzenli olarak bölüştürülüyor ve taşıma ile teslimat süreci yerel ekiplerce organize ediliyor.

ücretlendirme ve muhtarın açıklaması:

Köy Muhtarı Turan Yılmaz, elde edilen odunların köy halkına eşit şekilde dağıtıldığını belirtti. Yılmaz, yakacak odunun metreküpünün 700 TL karşılığında vatandaşlara teslim edildiğini ifade etti ve uygulamanın köylülerin kış ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu vurguladı.

Uygulama, hem orman kaynaklarının kontrollü kullanımını hem de köy halkının kışlık yakacak ihtiyacının giderilmesini amaçlıyor.

EDİRNE&#039;NİN LALAPAŞA İLÇESİNE BAĞLI SARIDANIŞMENT KÖYÜNDE, KÖYLÜLERİN KIŞLIK YAKACAK İHTİYACINI...

EDİRNE'NİN LALAPAŞA İLÇESİNE BAĞLI SARIDANIŞMENT KÖYÜNDE, KÖYLÜLERİN KIŞLIK YAKACAK İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA KESİLEN AĞAÇLAR, KÖY HALKINA EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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