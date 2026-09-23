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Sarıgöl'de okul yardımcılarına 8 saatlik iş güvenliği eğitimi

Sarıgöl'de okullarda göreve başlayan 38 yardımcı personele, iş kazalarını önleme ve sağlık tedbirlerini kapsayan 8 saatlik iş güvenliği eğitimi verildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sarıgöl'de okul yardımcılarına 8 saatlik iş güvenliği eğitimi

Eğitimin düzeni ve katılımcılar

Sarıgöl'de okullarda yardımcı hizmetlerde göreve başlayan 38 çalışan için 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Kurs, Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilerek Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve uygulama

Eğitimi veren iş güvenliği uzmanı Tuba Doğru, sunum ve video gösterimleri eşliğinde katılımcılara iş kazalarının önlenmesi, çalışma sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri ve iş sağlığı konularında ayrıntılı bilgi aktardı. Eğitim sırasında örnek uygulamalar ve günlük iş akışına yönelik uyarılar paylaşıldı; oturumun sonunda katılımcıların soruları da uzman tarafından yanıtlandı.

Organizasyon ve değerlendirme

Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Akçin, bu tür bir kursu ilk kez düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: "Okullarımızda temizlik hizmetlerinde göreve başlayan 38 çalışanımıza iş güvenliği ve sağlıkları konusunda 8 saatlik eğitim verdik. Bu tür kurslarımız devam edecek. Kursumuz başarılı geçti."

Yetkililer, benzer eğitimlerin devam edeceğini ve okullarda görev yapan destek personelinin iş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TUBA DOĞRU TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMDE, VİDEO GÖSTERİMLERİ EŞLİĞİNDE İŞ...

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TUBA DOĞRU TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMDE, VİDEO GÖSTERİMLERİ EŞLİĞİNDE İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ, ÇALIŞMA SIRASINDA ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE İŞ SAĞLIĞI KONULARINDA BİLGİLER AKTARILDI. EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILARIN SORULARI DA TUBA DOĞRU TARAFINDAN YANITLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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