Sarıgöllü kadınlar Çanakkale’de ortak tarih bilincini yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Çanakkale gezisine katılan Sarıgöllü kadınlar, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı buldu. Gezi boyunca katılımcılar, özellikle şehitliklerde duygu dolu anlar yaşadı ve şehitler için dua etti.

gezi rotası ve izlenimler:

Program kapsamında kadınlar, Çanakkale’nin hem tarihî hem de doğal noktalarını keşfetti. Ziyaretler sırasında anıtlar ve şehitlikler ön plana çıktı; katılımcılar hem bilgi aldı hem de bölgenin taşıdığı ortak hafızayı hissederek duygusal anlar yaşadı.

belediyeler arası iş birliği ve teşekkür:

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, etkinlik dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun kadınlar için hayata geçirmiş olduğu bu güzel etkinlikte Çanakkale’nin değerleri tanıtıldı. Kadınlara yönelik böyle güzel etkinlikler düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya teşekkür ederiz" dedi.

Yerel yönetimlerin sunduğu bu tür kültürel geziler, katılımcıların tarih bilincini pekiştirirken toplumsal bağlılığı da güçlendiriyor. Etkinlik, Sarıgöllü kadınların ortak hafızayı ve kültürel mirası yerinde deneyimlemesine olanak sağladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SARIGÖL BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ÇANAKKALE GEZİSİNE KATILAN SARIGÖLLÜ KADINLAR, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ YERİNDE GÖRME FIRSATI BULDU. GEZİ KAPSAMINDA KADINLAR, ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET EDEREK ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ.