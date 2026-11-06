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Sarıgül ailesine ilişkin mali soruşturmada 11 kişi için gözaltı kararı

Sarıgül ailesini hedefleyen yürütülen kara para soruşturmasında yetkili makamlar 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi; soruşturma devam ediyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıgül ailesine ilişkin mali soruşturmada 11 kişi için gözaltı kararı

Soruşturmanın genel görünümü:

Yetkili mercilerce yürütülen bir kara para soruşturması kapsamında Sarıgül ailesine ilişkin şüpheler üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma, finansal kayıtlar ve işlem geçmişi üzerinde yoğunlaşan bir denetim süreci şeklinde sürüyor.

Gözaltı kararı ve uygulama:

Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın uygulanmasına ilişkin adımların ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği belirtiliyor.

Hukuki süreç ve beklenen gelişmeler:

Gözaltı kararının ardından takip edilecek adımlar, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda şekillenecek. Soruşturmanın ayrıntılarına ve olası adli süreçlere ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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