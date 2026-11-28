Soruşturma dosyası gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında adı geçen kişilere ilişkin dosyayı, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Gönderen ve gönderilen makam:
Dosya, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve fezleke düzenlenmesi talebiyle ilgili evraklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.
Dosyada adı geçen isimler:
Gönderilen dosyada adı geçen kişiler arasında Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek yer alıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iletilen dosya çerçevesinde fezleke düzenlenip düzenlenmeyeceğini değerlendirecek ve gerekli işlemleri yürütecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında adı geçen Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosyayı, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi
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