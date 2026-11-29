Sarıkamış’ta tenis hareketi: Amca Tenis Kulübü hizmete girdi

Sarıkamış’ta spor yaşamına yeni bir alternatif olarak kapılarını açan Amca Tenis Kulübü, ilçedeki spor faaliyetlerine canlılık kazandırmayı amaçlıyor. Girişim, yerel halk ile Kafkas Üniversitesi öğrencilerini aynı kortta buluşturarak tenis sporunun yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

ilçe ve üniversite arasında köprü:

Kulübün kurucusu Ufuk Taş öncülüğünde hayata geçen proje, Sarıkamış kent merkezinde sınırlı kalan spor olanaklarını genişletmeyi hedefliyor. Kafkas Üniversitesi öğrencilerine açılan imkânlar, üniversite ile ilçe arasındaki sosyal etkileşimi güçlendirecek bir buluşma noktası oluşturuyor. Kortlar, ders dışı zamanların değerlendirildiği; farklı yaş ve çevrelerden insanların bir araya geldiği bir ortam sunuyor.

tenisin gençlere ve topluma katkıları:

Tenis sporunun fiziksel faydalarının yanı sıra disiplin, sabır, özgüven ve stratejik düşünme gibi yönleri öne çıkıyor. Kulüp yetkilileri, gençlerin boş zamanlarını daha verimli kullanmaları ve sporla sosyal çevrelerini genişletmeleri için programlar planlıyor. Sarıkamış’ta tenis branşına erişimin artması, ilçe genelinde spor kültürünün derinleşmesine katkı sağlayacak.

Amaca ulaşmak için kulüp, antrenman saatleri, sosyal etkinlikler ve üniversite iş birlikleriyle kısa vadede daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Yerel halkın da katılımına açık olan tesisler, tenis ilgisini geniş kitlelere yayma potansiyeli taşıyor.

Ufuk Taş ve ekibinin girişimiyle açılan Amca Tenis Kulübü, ilerleyen dönemde düzenlenecek etkinlikler ve eğitimlerle Sarıkamış’ın spor hayatına sürdürülebilir bir katkı sağlamayı amaçlıyor. İlçede tenis camiasının oluşması, hem rekreatif hem de rekabetçi düzeyde yeni fırsatlar yaratabilir.

Amca Tenis Kulübü önümüzdeki dönemde düzenlenecek antrenmanlar ve organizasyonlarla daha geniş kitlelere ulaşarak Sarıkamış’ta spora katılımı artırmayı ve bölgenin sportif yaşamına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

SARIKAMIŞ’TA TENİS HEYECANI BAŞLADI: AMCA TENİS KULÜBÜ HİZMETE GİRDİ(KARS-İHA)