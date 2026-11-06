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Sarıyer ve Iğdır FK'ten eşitlikle sonuçlanan çekişme

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Sarıyer ile Iğdır FK 1-1 berabere kaldı; Eşref ve Serdar’ın golleri ve iptal edilen penaltı maçın öne çıkan anlarıydı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarıyer ve Iğdır FK'ten eşitlikle sonuçlanan çekişme

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Sarıyer ile Iğdır FK Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda karşılaştı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca her iki takım da gol fırsatlarını değerlendirirken, karşılaşma tartışmalı anlara ve VAR incelemesine sahne oldu.

kritik anlar:

40. dakikada Serdar’ın sol kanattan ceza sahasına girip arka direğe verdiği pasta Camara’nın vuruşu direkten döndü; top ön direkte bulunan Sehic’e gitti ve gol olmadı. 64. dakikada Cebrail’den Eze’ye, oradan Efecan’a uzanan atakta Efecan’ın şutunu kaleci Szumski ayağıyla kornere çeldi.

67. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Eşref’in ceza sahası sol çaprazından uzak direğe attığı sert şutla Eşref Korkmazoğlu Sarıyer’i 1-0 öne geçirdi. Ancak 72. dakikada Arda’nın sol çaprazdan yerden şutunda Sehic’in kurtarışının ardından dönen topu tamamlayan Serdar Gürler önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyondan sonra VAR uyarısıyla golün geçerlilik kazanmasıyla skoru 1-1’e getirdi.

85. dakikada ceza sahası içinde Afena-Gyan ile Işık Kaan arasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakem Hakan Ülker önce penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla monitöre gelen Ülker, pozisyonu tekrar inceledi ve Afena’nın Işık Kaan’a faul yaptığını tespit ederek penaltıyı iptal etti; bu karar maçın tansiyonunu yükselten anlarından biri olarak kayda geçti.

kadrolar ve maç içi hareketlilik:

Sarıyer sahaya; Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Silva (Tunahan Ergül dk. 27), Yağız Fikri Şen (Barış Alıcı dk. 46), Efecan Karaca (Attamah dk. 83), Furkan Gedik (Thiam dk. 83), Eze (Batuhan Kör dk. 65) dizilişiyle çıktı. Teknik direktör Umut Eskiköy oyuncu değişiklikleriyle hücum etkinliğini sürdürmeye çalıştı.

Iğdır FK kadrosunda ise Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Afena-Gyan dk. 61), Gökcan Kaya (Efe Kaan Şıhlaroğlu dk. 89), Crociata (Hotic dk. 89), Serdar Gürler (Bacuna dk. 90+4), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 90+4) yer aldı. Takımın gole ulaşan ismi maçın 72. dakikasında Serdar Gürler oldu.

Hakem triosu Hakan Ülker, Hüsnü Emre Çelimli ve Erdoğan Çak yönetti. Maçta sarı kart gören isimler Sarıyer’den Eşref Korkmazoğlu ve Cebrail Karayel, Iğdır FK’dan ise Crociata ve Afena-Gyan oldu.

Karşılaşma, her iki takımın da zaman zaman tempoyu artırdığı ancak sonuca gitmekte zorlandığı bir görüntü sergiledi; tartışmalı VAR müdahaleleri ve son bölümdeki iptal edilen penaltı pozisyonu ise maçın konuşulan detayları arasında yer aldı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA SARIYER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK İLE 1-1 BERABERE...

TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA SARIYER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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