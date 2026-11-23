sarıyer'de arama çalışmaları sürüyor:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan dişi bir aslan görüntüsü üzerine dün akşam bölgedeki arama çalışmalarını başlattı. Ekipler bölgeye güvenlik önlemleri alarak tarama yapıyor; çalışmalar bugün de devam ediyor.

mahallede günlük hayatın göreceli sakinliği:

Aramanın yapıldığı noktanın yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan kıraathanede bazı vatandaşlar okey oynamaya devam etti. Oyun oynayanlar, "Aslanı sadece sosyal medyada gördük. Canlı canlı görmedik." ifadelerini kullandı ve "Aslan korkusundan rahat oynayamıyoruz. İnşallah en yakın zamanda yakalanır" diye ekledi.

güvenlik önlemleri ve halkın uyarıları:

Yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı; jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor ve vatandaşlardan yetkililerin uyarılarına uymaları istendi. Mahalledeki bazı sakinler sosyal medyadaki görüntülere rağmen canlı bir karşılaşma yaşamadıklarını belirtiyor.

OKEY OYNAYAN VATANDAŞLAR, "ASLANI SADECE SOSYAL MEDYA DA GÖRDÜK. CANLI CANLI GÖRMEDİK. ASLAN KORKUSUNDAN RAHAT OYNAYAMIYORUZ. İNŞALLAH EN YAKIN ZAMANDA YAKALANIR" İFADELERİNİ KULLANDI.