Sarıyer'de fırtına kökünden söktüğü ağacı devirdi, araç ve bina zarar gördü

Sarıyer'de fırtına ağaçları kökünden söktü

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, öğleden sonra bir ağacı kökünden sökerek park halindeki araca ve bitişikteki binanın giriş bölümüne zarar verdi. Olay, Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta saat 14:30 sıralarında meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, güçlü rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç önce park halindeki 34 MLG 779 plakalı aracın üzerine devrildi; ardından binanın giriş kısmında hasar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla ağaç aracın üzerinden kaldırıldı ve yol temizlendi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve değerlendirme:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında önce şiddetli rüzgârın etkisi, ardından ağacın araç ve bina yönüne doğru devrildiği anlar net biçimde görülüyor. Görüntüler, fırtınanın kısa sürede yaratabileceği tehlikeye işaret ediyor; yetkililer benzer durumlarda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Sarıyer’de fırtınanın şiddeti ağacı kökünden böyle söktü: Devrilen ağaç araca ve binaya hasar verdi