Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sarıyer'de fırtına kökünden söktüğü ağacı devirdi, araç ve bina zarar gördü

Sarıyer Yeniköy'de 14:30'da şiddetli fırtına kökünden söktüğü ağacı park halindeki 34 MLG 779 plakalı aracın üzerine devirdi, bina girişinde hasar oluştu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıyer'de fırtına kökünden söktüğü ağacı devirdi, araç ve bina zarar gördü

Sarıyer'de fırtına ağaçları kökünden söktü

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, öğleden sonra bir ağacı kökünden sökerek park halindeki araca ve bitişikteki binanın giriş bölümüne zarar verdi. Olay, Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta saat 14:30 sıralarında meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, güçlü rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç önce park halindeki 34 MLG 779 plakalı aracın üzerine devrildi; ardından binanın giriş kısmında hasar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla ağaç aracın üzerinden kaldırıldı ve yol temizlendi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve değerlendirme:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında önce şiddetli rüzgârın etkisi, ardından ağacın araç ve bina yönüne doğru devrildiği anlar net biçimde görülüyor. Görüntüler, fırtınanın kısa sürede yaratabileceği tehlikeye işaret ediyor; yetkililer benzer durumlarda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Sarıyer’de fırtınanın şiddeti ağacı kökünden böyle söktü: Devrilen ağaç araca ve binaya hasar...

Sarıyer’de fırtınanın şiddeti ağacı kökünden böyle söktü: Devrilen ağaç araca ve binaya hasar verdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı
images

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi
images

Amasya merkezli operasyonda binlerce sentetik hap ve bonzai ele geçirildi, 12 tu...
images

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem