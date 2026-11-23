Sarıyer'de aramalar devam ediyor:

Sarıyer’de dün akşam saatlerinde bir aslanın güvenlik kameralarına yansımasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışmalarını başlattı. Çalışmalar sürerken yetkililer henüz kesin bir sonuca ulaşmadı.

mahallede artan tedirginlik:

Vatandaşlar gördükleri kuşkulu görüntüleri fotoğraflayıp ihbarda bulunuyor; bazı kayıtlar aslana benzetiliyor. Site görevlisi İbrahim Erçelik yaşananları şöyle aktardı: "Bu sabah ben göreve geldiğim zaman öğrendim. Biz de tedirginiz. Ben burada görevli danışman elemanıyım. Site olarak biz konuya hassasiyet gösteriyoruz. Ben bugün aslana benzer bir şey gördüm. Çok uzak bir sitenin duvar dibinde. Resmini çektim görevli arkadaşlara attım incelemeleri için. Ama emin olamadım. Sürekli etrafımızı incelemekle meşgulüz. Her an her yerde çıkabilir diye. Site sakinleri de soruyor. Kayıp aslan bulundu mu diye."

tanıklıklar ve müdahale detayları:

Mustafa Gediz ise, "Arkadaşları da, kendimizi de koruyoruz. Şu anda takipteler. Peşindeler" diye konuştu. Deniz Günay da "İnsan endişeleniyor, korkuyor. Korkarak geziyoruz. İster istemez insan korkuyor. Sonuçta aslan. Köpek değil ki" ifadelerini kullandı.

Arda Koç ise aslanın aracının önünden geçtiğini anlattı: "Dün akşam evimden aslanı aramaya çıktım. Bir umut görürüz. Biraz daha geride aslan önümden geçtim. Arabanın önünden geçti. Korktum, panik yaptım. Üzerime düşeni yaptım. İhbarda bulundum. Jandarmaları ben getirdim. Termal dronla arama yapıldı." Vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor ve yetkililerden rahatlatıcı bir açıklama beklentisi devam ediyor.

Sarıyer'de firari aslanı arama çalışmaları sürüyor, vatandaşlar ise rahat nefes aldıracak bir haber bekliyor