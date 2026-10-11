Sarıyer'de Maslak yönünde çarpışma: iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Tem Otoyolu'nun Sarıyer mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Maslak istikametinde seyreden bir otomobil ile bir taksi çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki araç aniden alev aldı ve olay yerinde kısa sürede yoğun duman yükseldi.

Kaza ve yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın ardından araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular kendilerini hızla dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler araçları sardı ve zaman zaman patlamalar yaşandı. Olayı fark eden diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada araçlar ağır hasar görerek 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay anına dair görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

SARIYER’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN, KAZA YAPAN OTOMOBİL İLE TAKSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHELESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.